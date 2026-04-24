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Zukunftsinvestition

Heidelberg Materials-Aktie verliert: Einsatz autonomer Laster in Steinbrüchen geplant

30.04.26 11:34 Uhr
Heidelberg Materials-Aktie tiefer: Digitalisierungsoffensive mit autonomen Lkw | finanzen.net

Heidelberg Materials will bis Ende 2028 mehr als 100 autonom fahrende Schwerlaster in seinen Steinbrüchen einsetzen, um Sicherheit und operative Abläufe zu verbessern.

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Heidelberg Materials
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Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in einem Steinbruch in Texas sollen autonome Transportsysteme an weiteren Steinbrüche in den US-Bundesstaaten Indiana und Texas sowie in Australien in New South Wales sowie Western Australia zum Einsatz kommen, wie der Baustoffkonzern mitteilte.

In Deutschland ist ein Pilotprojekt mit einem autonomen Radlader in Norddeutschland geplant. Im Laufe des Jahres 2026 würden insgesamt rund 30 fahrerlose Fahrzeuge in Betrieb gehen. Bestehende Flotten könnten mit der Technologie nachgerüstet werden, hieß es.

Die Heidelberg Materials-Aktie zeigt sich via XETRA am Donnerstag zeitweise 1,93 Prozent tiefer bei 182,60 Euro.

DJG/rio/hab

DOW JONES

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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