Zukunftspläne

Der Technologiekonzern Siemens will sein Wachstum auch durch weitere Übernahmen vorantreiben. Dafür blicken die Münchener auf eine gut gefüllte Kasse.

"Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Und das machen wir auch weiter", sagte Konzernchef Roland Busch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Dabei können die Münchner auch große Zukäufe stemmen. "Die Größenordnung ist nicht das Thema. Auch wenn es um zehn Milliarden geht", so Busch. "Wenn wir ein Zielunternehmen haben, wo wir Synergien generieren können, dann haben wir die Feuerkraft auch für sehr, sehr große Übernahmen."

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Siemens hatte sein Digitalisierungsgeschäft zuletzt durch mehrere Akquisitionen ausgebaut. So übernahm der Konzern etwa im vergangenen Jahr das US-Softwareunternehmen Altair für rund zehn Milliarden US-Dollar. Gut fünf Milliarden Dollar blätterte der Konzern für die US-Firma Dotmatics hin, die Forschungs- und Entwicklungssoftware insbesondere für die Pharmaindustrie anbietet.

Für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) hat sich Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent vorgenommen, mittelfristig sollen die Erlöse um sieben bis elf Prozent wachsen. "In der Prognose sind keine Zukäufe enthalten. Das käme noch dazu", so Busch.

Dabei kann Siemens auf gut gefüllte Kassen blicken: Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Mittelzufluss von mehr als 12 Milliarden Euro und damit so viel wie noch nie. Zukaufen um jeden Preis will Busch jedoch nicht. So gelte: Je größer, desto risikoreicher. "Wir müssen halt sehr, sehr umsichtig mit dem vielen Geld umgehen, das wir haben."

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Siemens-Chef: China könnte US-KI-Firmen das Geschäft verderben

Künstliche Intelligenz ist für Siemens-Chef Roland Busch "die größte Wette in der Geschichte der Menschheit". Und es ist nicht ausgemacht, dass sie sich für die großen Akteure rechnet - auch wegen der chinesischen Konkurrenz. "Da wird Geld reingepumpt ohne Ende", sagte er der Deutschen Presse-Agentur und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Wir wissen, KI hat einen Wert. Aber was passiert, wenn die chinesischen Modelle, die sehr viel billiger sind, genauso gut werden? Was ist dann mit den Preisen und den Bewertungen der amerikanischen großen Firmen? Wenn die stark fallen, würde es eine Korrektur geben."

Zu den aktuellen Befürchtungen, dass die enormen Investitionen in KI eine Finanzkrise auslösen könnten, zeigt sich Busch gelassen: "Große Betreiber von Rechenzentren wie NVIDIA oder Microsoft zahlen diese Investitionen aus dem Cashflow. Die sind nicht besonders stark fremdfinanziert. Sie machen rund 60 Prozent der Industrie aus. Die restlichen 40 Prozent sind eher fremdfinanziert. Da kann eine Korrektur kommen - aber meiner Einschätzung nach keine Krise."

Seit Monaten reagieren die Börsen sehr empfindlich auf Nachrichten aus der KI-Branche. Am Markt gibt es die Sorge vor einer Blasenbildung. Dazu trägt auch bei, dass zuletzt die Zinsen gestiegen sind und damit die Finanzierung der Rechenzentren teurer machen. Zudem wird immer wieder kritisiert, dass die Akteure der KI-Branche teils Anteile an ihren eigenen Kunden halten, was Klumpenrisiken erhöht.

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Neben den bereits erwähnten Akteuren NVIDIA und Microsoft investieren vor allem die sogenannten Frontier Labs wie Open AI oder Anthropic im Konkurrenzkampf um das leistungsfähigste KI-Modell Milliarden. Anthropic hat gerade mit seinem Börsengang in der vergangenen Woche mehr als 100 Milliarden US-Dollar erlöst.

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BERLIN (dpa-AFX)