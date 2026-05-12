DAX24.081 +0,5%Est505.824 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,23 -1,8%Nas26.106 +0,1%Bitcoin68.534 ±-0,0%Euro1,1706 -0,3%Öl107,5 -0,2%Gold4.676 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Intel 855681 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street uneins erwartet -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit Stellenabbau -- Infineon, NVIDIA, Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
NVIDIA-Herausforderer Cerebras-Aktie steht in den Startlöchern: Chance oder Risiko für Investoren? NVIDIA-Herausforderer Cerebras-Aktie steht in den Startlöchern: Chance oder Risiko für Investoren?
Gegenbewegung: DAX hält sich im Plus - Anleger trotzen dem Iran-Sog und Trump-Besuch Gegenbewegung: DAX hält sich im Plus - Anleger trotzen dem Iran-Sog und Trump-Besuch
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zukunftsvision

Alphabet-Aktie vor Kursschub? Google und SpaceX arbeiten offenbar an KI-Rechenzentren im All

13.05.26 15:33 Uhr
NASDAQ-Aktie Alphabet vor neuem Schub? SpaceX und Google planen wohl Milliardenprojekt für KI-Rechenzentren im All | finanzen.net

Google und SpaceX arbeiten offenbar an einem der ambitioniertesten Tech-Projekte der kommenden Jahrzehnte: Rechenzentren im All.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
330,50 EUR 1,45 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
193,00 EUR 4,66 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
374,25 EUR 4,65 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Google & SpaceX planen wohl KI-Rechenzentren im All
• Satelliten sollen Energieprobleme der KI lösen
• Milliardenmarkt mit enormem Anlegerpotenzial

Die Partnerschaft zwischen SpaceX und Alphabet könnte schon bald eine völlig neue Dimension erreichen. Laut einem Bericht von Wall Street Journal führen beide Unternehmen Gespräche über den Aufbau weltraumgestützter Rechenzentren - ein Vorhaben, das die Zukunft der Künstlichen Intelligenz revolutionieren könnte.

KI-Boom treibt neue Ideen für Rechenzentren

Der rasante Ausbau von KI-Anwendungen sorgt weltweit für einen explosionsartigen Anstieg des Stromverbrauchs. Branchenexperten sehen deshalb zunehmend satellitengestützte Rechenzentren als mögliche Lösung. Statt riesiger Serverparks auf der Erde könnten künftig Satelliten mit KI-Chips Sonnenenergie im Orbit nutzen und Rechenleistung direkt im All bereitstellen.

Laut Wall Street Journal sehen Führungskräfte von SpaceX und Google enormes Potenzial in diesem Ansatz. Ein Vorteil: Anders als bei Rechenzentren auf der Erde gäbe es keine Konflikte mit Anwohnern oder Umweltauflagen in dicht besiedelten Regionen.

Bereits im Februar beantragte SpaceX laut MarketWatch die Genehmigung für den Start von bis zu einer Million Satelliten, die als Datenzentren dienen könnten. Parallel arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Tesla an speziellen KI-Chips für den Einsatz im Orbit.

Google verfolgt dagegen zunächst einen vorsichtigeren Ansatz. Gemeinsam mit Planet Labs testet der Konzern im Rahmen von "Project Suncatcher" erste Konzepte für weltraumgestützte Energie- und Dateninfrastruktur, wie das Unternehmen bereits im November 2025 mitteilte.

Elon Musk sieht im All die Zukunft der KI

Elon Musk macht keinen Hehl aus seiner Vision. "Der weltweite Strombedarf für KI kann schlicht nicht mit terrestrischen Lösungen gedeckt werden, selbst kurzfristig nicht, ohne Gemeinden und der Umwelt Belastungen aufzuerlegen", schrieb Musk auf der SpaceX-Website bereits im Februar. "Langfristig ist weltraumgestützte KI offensichtlich der einzige Weg zur Skalierung", fügte er hinzu. Auch andere Tech-Größen positionieren sich bereits in diesem Zukunftsmarkt. Jensen Huang, Chef von NVIDIA, äußerte laut MarketWatch ebenfalls Interesse an orbitalen Rechenzentren. Zudem verfolgt Jeff Bezos mit Blue Origin eigene Weltraumpläne für KI-Infrastruktur.

Milliardenfantasie für Anleger

Für Anleger könnte die engere Verbindung zwischen Google und SpaceX enorme wirtschaftliche Bedeutung haben. Google hält laut MarketWatch bereits rund sechs Prozent an SpaceX. Sollte SpaceX tatsächlich mit einer Bewertung von bis zu zwei Billionen US-Dollar an die Börse gehen, könnte Googles Beteiligung mehr als 100 Milliarden US-Dollar wert sein.

Zusätzlich verstärkt SpaceX seine Aktivitäten im KI-Sektor: Erst kürzlich schloss das Unternehmen eine Kooperation mit dem KI-Startup Anthropic. Ziel ist der Ausbau gigantischer orbitaler Rechenkapazitäten.

Noch stehen viele technische Hürden im Weg. Weltraumstrahlung, hohe Kosten und die notwendige Infrastruktur machen das Projekt zu einer langfristigen Wette. Doch laut Experten wächst in der Technologiebranche die Überzeugung, dass die Zukunft der KI womöglich nicht auf der Erde, sondern im Orbit liegt. Die Alphabet-Aktie reagiert zunächst jedoch Verhalten auf die Neuigkeiten: So notiert das Papier an der NASDAQ zeitweise 0,36 Prozent tiefer bei 382,65 US-Dollar.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Naypong / Shutterstock.com, Fenixx666 / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen