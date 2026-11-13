AstraZeneca-Aktie steigt: EU-Arzneimittelbehörde empfiehlt Baxfendy-Zulassung

KI-Nachrichtenüberblick

• Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die Empfehlung zur Zulassung des Medikaments Baxfendy von Astrazeneca für die Behandlung von Bluthochdruck ausgesprochen.

• Bereits im Mai hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für Baxfendy erteilt, während die endgültige Entscheidung in der EU noch aussteht.