AstraZeneca-Aktie steigt: EU-Arzneimittelbehörde empfiehlt Baxfendy-Zulassung
Astrazeneca kommt mit seinem Medikament Baxfendy für eine weitere wichtige Zulassung voran. Die europäische Empfehlung eröffnet dem Pharmakonzern Perspektiven.
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Astrazeneca hat von der Europäischen Arzneimittel-Agentur für das Medikament Baxfendy die Empfehlung zur Zulassung in der Indikation Bluthochdruck erhalten. Wie die EMA mitteilte, hat ihr Ausschuss für Humanarzneimittel Baxfendy zur Zulassung für die Behandlung von unzureichend kontrolliertem Bluthochdruck empfohlen.
FDA hatte bereits grünes Licht gegeben
Bereits im Mai hatte die US-Arzneimittelaufsicht FDA dem Medikament grünes Licht gegeben. Das letzte Wort über die Zulassung des Arzneimittels innerhalb der Europäischen Union hat die Europäische Kommission als Exekutivorgan der EU.
Astrazeneca erwartet Milliardenumsatz
Astrazeneca erwartet von Baxfendy in der Spitze einen Jahresumsatz von mehr als 5 Milliarden US-Dollar.
AstraZeneca-Aktie legt leicht zu
Für Titel von AstraZeneca geht es in London zeitweise 0,13 Prozent auf 13.946 Pence nach oben.
DOW JONES
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