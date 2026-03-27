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Bayer-Aktie im Plus: EU gibt Finerenon zur Behandlung von Herzinsuffizienz frei

30.03.26 09:34 Uhr
Bayer-Aktie fester: Wichtige EU-Freigabe für Blockbuster-Medikament | finanzen.net

Bayer hat für seinen Hoffnungsträger Kerendia wie erwartet in der Europäischen Union die Zulassung für eine weitere Indikation bekommen.

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Die EU-Kommission gab das Mittel mit dem Wirkstoff Finerenon zur Behandlung von Erwachsenen mit Herzinsuffizienz und einer linksventrikulären Auswurfleistung von mindestens 40 Prozent frei, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern mitteilte. Die EU folgte damit der Ende Januar vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur ausgesprochenen Empfehlung.

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Finerenon ist in mehr als 100 Ländern weltweit für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes zugelassen. Bayer hat mit dem Medikament im vergangenen Jahr 829 Millionen Euro umgesetzt, es liegt damit auf Platz fünf der umsatzstärksten Arzneien des Unternehmens.

Via XETRA steht die Bayer-Aktie zeitweise 0,31 Prozent höher bei 38,38 Euro.

DJG/rio/uxd

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