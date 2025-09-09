Sanofi-Aktie fester: China erteilt Zulassung für Diabetes-Mittel Tzield
Sanofi hat in China die Zulassung für sein Diabetes-Medikament Tzield erhalten.
Wie der französische Pharmakonzern mitteilte, hat die chinesische Arzneimittelbehörde NMPA (National Medical Products Administration) Tzield als erste krankheitsmodifizierende Therapie bei autoimmunem Typ-1-Diabetes (T1D) zugelassen. Bei erwachsenen Patienten soll Tzield bzw der Wirkstoff Teplizumab das Auftreten von T1D im Stadium 3 verzögern, bei jungen Patienten ab acht Jahren im Stadium 2.
Die Zulassung basiert auf den positiven Ergebnissen einer Phase-2-Studie, in der nachgewiesen wurde, dass Tzield den Beginn von T1D im Stadium 3 verzögern kann. Die Studie zeigte, dass eine einmal tägliche Gabe von Tzield über einen Zeitraum von 14 Tagen im Schnitt den Beginn von T1D im Stadium 3 um 48,4 Monate verzögerte - gegenüber 24,4 Monaten in der Placebogruppe.
Die Sanofi-Aktie notiert in Paris zeitweise 0,28 Prozent im Plus bei 81,00 Euro.
DJG/uxd/sha
DOW JONES
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
