Zulassung erster Selbst-Schnelltests beflügelt Öffnungsdebatte

Berlin (Reuters) - In Deutschland ist der Weg für eine Ausweitung der Corona-Test-Strategie mit Selbsttests frei: Am Mittwoch ließ das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die ersten drei Corona-Tests zur Selbstanwendung zu.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte an, dass kommende Woche weitere Selbst-Tests genehmigt würden. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte im Interview mit Reuters TV, nötig sei generell eine Zulassung weiterer Schnelltests aller Art. Eine deutliche Ausweitung der Corona-Testungen könne Öffnungsschritte absichern und bestimmte Lockerungen wie Sportveranstaltungen wieder möglich machen, sagte der Ministerpräsident.

Spahn verteidigte sich im ZDF gegen Kritik, dass die von ihm zugesagte Kostenübernahme für Schnelltests für alle durch den Bund nicht bereits am 1. März kommt. Dies wäre möglich gewesen, sagte der CDU-Politiker und verwies darauf, dass es in der Regierung auch mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bereits eine Einigung gegeben habe. Allerdings hätten danach einige Ministerpräsidenten Beratungsbedarf angemeldet. Deshalb soll das Thema nun am 3. März beim der nächsten Gesprächsrunde von Bund und Ländern zusammen mit einer Öffnungsstrategie besprochen werden. Haseloff sagte dagegen, dass er die Verschiebung nicht verstehe. Entscheidend für die Länder sei die rasche Genehmigung weiterer Tests. Dafür brauche man nicht bis zum 3. März zu warten. Spahn muss am Mittwoch auch im Bundestag zu dem Thema Schnelltests Rede und Antwort stehen. Vor allem die Opposition hatte ihn scharf kritisiert.

Der Basler Pharmakonzern Roche betonte, es gebe auf dem Markt eine ausreichende Zahl an Selbsttests. "Gemeinsam mit anderen Marktanbietern haben wir sicherlich genügend Tests", sagte Diagnostik-Chef Thomas Schinecker den Sendern RTL/ntv.

Hintergrund der Schnelltest-Debatte ist die Frage, ob die Corona-Entwicklung Lockerungen zulässt und ob diese durch Sicherheitsmaßnahmen wie Tests abgesichert werden können. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 8007 Neuinfektionen. Das sind 451 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt dennoch leicht auf 59,3 von 60,5 am Dienstag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Ziel von Bund und Ländern ist ein Wert von 50, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Ab einem dauerhaften Wert von unter 35 haben sie weitere Lockdown-Öffnungen in Aussicht gestellt. Die niedrigste Inzidenz weist Baden-Württemberg mit 45,5 auf, die höchste Thüringen mit 118,6. 422 weitere Menschen starben an oder mit dem Coronavirus laut RKI-Angaben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten wollen in einer Woche über den weiteren Kurs beraten. "Wir müssen raus aus dem Lockdown", sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff zu Reuters. Die Frage sei, ob Öffnungsschritte nur anhand der Inzidenzwert in Erwägung gezogen sollten oder auch andere Kriterien wie die Belastung des Gesundheitssystems, die Impfquote oder die Durchimpfung besonders gefährdeter Gruppen eine Rolle spielen sollten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach sich gegenüber RTl/ntv für eine Lockerung von Kontaktbeschränkungen aus. Sie schlug eine neue Begrenzung auf zwei Haushalte und fünf Personen vor, ohne dass Kinder mitgezählt würden. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier schlug laut "Hessenschau" auf einer Wahlkampfveranstaltung vor, die Außengastronomie ab dem 1. April wieder zuzulassen. Falls das funktioniere, könne man über eine komplette Öffnung reden. Im Einzelhandel sollten Kunden mit Terminen wieder in die Geschäfte und Kaufhäuser.