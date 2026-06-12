DAX25.075 +1,8%Est506.283 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3500 +5,5%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.795 +0,3%Euro1,1606 ±-0,0%Öl82,88 -4,5%Gold4.313 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 TUI TUAG50 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- Chinas Börsen im Plus - Nikkei springt an -- Warner, Paramount, Rheinmetall, Allianz, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
DAX springt über 25.000-Punkte-Marke - Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung DAX springt über 25.000-Punkte-Marke - Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung
So sieht das neue Vorteilsprogramm von Crypto.com aus So sieht das neue Vorteilsprogramm von Crypto.com aus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zulassung für die USA

Bayer-Aktie legt zu: US-Zulassung für neues MRT-Kontrastmittel

15.06.26 09:32 Uhr
Bayer-Aktie im Aufwind: US-Behörden geben grünes Licht für neues MRT-Kontrastmittel | finanzen.net

Bayer bekommt für sein niedrig-dosiertes MRT-Kontrastmittel Gadoquatrane eine Zulassung für die USA.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
36,41 EUR 0,30 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gesundheitsbehörde FDA erlaubte den Einsatz zur Erkennung und Darstellung von Läsionen mit abnormaler Gefäßversorgung im zentralen Nervensystem sowie in Körperregionen außerhalb bei allen Patienten, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit. Das Kontrastmittel, des unter dem Namen Ambelvist vermarktet wird, kommt mit 60 Prozent weniger Gadolinium verglichen mit Standard-Kontrastmitteln aus.

Ambelvist ist seit März bereits in Japan zugelassen.

Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 1,08 Prozent höher bei 36,58 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12.06.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.2026Bayer BuyUBS AG
05.06.2026Bayer BuyUBS AG
29.05.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026Bayer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.06.2026Bayer BuyUBS AG
05.06.2026Bayer BuyUBS AG
28.05.2026Bayer BuyUBS AG
19.05.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.05.2026Bayer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.06.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.05.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
16.04.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
09.04.2026Bayer HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen