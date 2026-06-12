Zulassung für die USA

Bayer bekommt für sein niedrig-dosiertes MRT-Kontrastmittel Gadoquatrane eine Zulassung für die USA.

Die Gesundheitsbehörde FDA erlaubte den Einsatz zur Erkennung und Darstellung von Läsionen mit abnormaler Gefäßversorgung im zentralen Nervensystem sowie in Körperregionen außerhalb bei allen Patienten, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit. Das Kontrastmittel, des unter dem Namen Ambelvist vermarktet wird, kommt mit 60 Prozent weniger Gadolinium verglichen mit Standard-Kontrastmitteln aus.

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Ambelvist ist seit März bereits in Japan zugelassen.

Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 36,11 Euro.

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