NASDAQ-Titel BioNTech vorbörslich freundich: EU-Kommission genehmigt aktualisierte Version des BioNTech-Coronaimpfstoffs

Zulassung

Die Europäische Kommission hat am Freitag den aktualisierten Corona-Impfstoff des Mainzer Herstellers BioNTech und seines US-Partners Pfizer zugelassen.

Er soll in den Impfkampagnen der EU-Länder in diesem Herbst gegen die dominierende Variante Omicron XBB.1.5 eingesetzt werden. Der Impfstoff Comirnaty ist die dritte angepasste Impfung, die in der EU eingesetzt wird. Die Kommission genehmigte die Verwendung für Erwachsene, Kinder und Säuglinge ab sechs Monaten.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte den Impfstoff Anfang dieser Woche zugelassen. Sie empfiehlt eine Impfung mit dem aktualisierten Vakzin unabhängig von vorangegangenen Corona-Impfungen. BioNTech und Pfizer hatten angekündigt, den Impfstoff unmittelbar nach der Zulassung an die EU-Staaten liefern zu können.

Jefferies hebt Ziel für BioNTech auf 111 Dollar

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BioNTech von 108 auf 111 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Impfstoffspezialist trete mit einem HER2-Blocker in eine dritte Studienphase ein, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe zwar Unterschiede in der Baseline-Population, doch im Vergleich zum bekannten Mittel Enhertu könne vielleicht eine ähnliche Wirksamkeit mit einem besseren Sicherheitsprofil erreicht werden.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die BioNTech-Aktie zeitweise 0,33 Prozent auf 121,33 US-Dollar. Pfizer-Titel steigen an der NYSE derweil um 0,34 Prozent auf 35,50 US-Dollar.

