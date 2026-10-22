Aktien im Blick: E-Autos in der EU auf dem Vormarsch – BYD und Tesla legen kräftig zu

Zulassungszahlen

22.10.26 07:12 Uhr

Hohe Spritpreise verändern die Dynamik auf dem europäischen Automarkt. Die aktuellen Zulassungszahlen zeigen, welche Antriebe und Hersteller besonders gefragt sind.

Autokäufer in der Europäischen Union greifen in Zeiten hoher Benzinpreise immer öfter bei E-Autos zu. Nach einem Wachstum der Zulassungszahlen um fast die Hälfte auf 1,93 Millionen Fahrzeuge kommen reine Elektroautos (BEV – battery electric vehicles) in den neun Monaten bis Ende September 2026 mittlerweile auf einen Marktanteil von 22,7 Prozent, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Das ist ein Wachstum von 6,6 Prozentpunkten im Jahresvergleich. Die Zulassungszahlen von Benzinern und Diesel-Pkw sanken im Dreivierteljahr jeweils um ein Fünftel.

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EU-Automarkt wächst im September weiter

Über alle Antriebsarten hinweg legte die Zulassungszahl im September weiter zu, und zwar um 9,3 Prozent auf 971,048 Fahrzeuge. Für das Dreivierteljahr ergibt sich damit ein Anstieg um 5,7 Prozent auf knapp 8,52 Millionen Fahrzeuge.

BYD und Tesla legen deutlich zu

Während die Zulassungszahl der Marken des Volkswagen-Konzerns inklusive der PPorsche von Januar bis Ende September mit 2,23 Millionen fast auf der Stelle trat, schnellte die des chinesischen E-Autobauers BYD um 150 Prozent auf 206.002 nach oben. Der US-Anbieter Tesla verkaufte mit 188.035 Autos 70 Prozent mehr. Für BMW ergibt sich ein Plus von 4,6 Prozent und für Mercedes-Benz Group ein Anstieg von 3,6 Prozent.

Die BYD-Aktie bricht in Hongkong dennoch deutlich um 4,08 Prozent auf 68,250 HKD ein.

BRÜSSEL (dpa-AFX)