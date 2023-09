Zulieferbranche sieht keine Impulse aus Berlin

BERLIN (Dow Jones)--Das Geschäftsklima der deutschen Zulieferer legt im September erstmals seit März wieder zu, Grund zur Freude ist dies jedoch nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie nicht. So spiele sich die geringfügige Verbesserung im Gegensatz zur Situation von vor einem halben Jahr inzwischen im tiefroten Bereich ab. Von minus 20,3 Punkten geht es laut Ifo-Institut auf einen saisonbereinigten Wert von minus 18,4 Punkte hoch. Ursächlich für diese leichte Verbesserung seien sowohl etwas positivere Beurteilungen in der aktuellen Geschäftslage als auch eine minimal verbesserte Erwartungshaltung für die kommenden sechs Monate. Beide Werte blieben jedoch nach wie vor im negativen Saldenbereich.

Während die rund 580 an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen bei der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage im Saldo auf einen saisonbereinigten Wert von minus 2,4 kämen, ergebe sich für die Erwartungshaltung immer noch ein düsteres Bild. Mit minus 33,1 Saldenpunkten zeige sich, "dass ein konjunktureller Aufschwung für die deutschen Zulieferer nicht in Sicht ist". Der in Zusammenarbeit mit dem Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklimaindex Zulieferindustrie deckt den Angaben zufolge die in der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Branchen Gießerei-Industrie, Aluminiumindustrie, Kunststoffverarbeitung, Stahl- und Metallverarbeitung, NE-Metall-Industrie, Kautschukindustrie sowie Technische Textilien ab.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 26, 2023 07:44 ET (11:44 GMT)