Zunächst keine 5G-Einführung in der Nähe von großen US-Flughäfen

Washington (Reuters) - Die beiden US-Mobilfunker A&T und Verizon verzichten in der Nähe von wichtigen Flughäfen in den USA zunächst auf die Inbetriebnahme neuer 5G-Dienste.

US-Präsident Joe Biden begrüßte den Kompromiss in der Nacht zu Mittwoch, mit dem potenziell verheerende Störungen des Flugbetriebs sowie der Frachtoperationen verhindert würden. Trotzdem könnten mehr als 90 Prozent der neuen Funkmasten, die eine deutlich schnellere Datenübertragung ermöglichen, wie geplant an den Start gehen. Wann der Rest folgen soll, ist bisher nicht bekannt. Es ist bereits das dritte Mal, dass AT&T und Verizon die Einführung verschieben.

Die US-Luftsicherheitsbehörde FAA hat vor möglichen Interferenzen von 5G mit empfindlicher Flugzeugelektronik wie Funkhöhenmessern gewarnt. Dabei geht es vor allem um den Einsatz des C-Band genannten Frequenzbereiches. Flugzeuge müssen nun entsprechend aufgerüstet werden, um weiter operieren zu können. Airbus wie auch Boeing sollen entsprechende Updates bereits vornehmen. Trotzdem rechnen Fluggesellschaften und FAA mit einigen Störungen des Flugbetriebs.

Im Gegensatz zu den USA wird in Europa in der Regel ein 5G-Spektrum genutzt, das weiter von den für Funkhöhenmessern genutzten Frequenzbändern entfernt ist.