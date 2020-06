Zunächst keine Corona-Nachweise bei Massentest im Kreis Gütersloh

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Bei der freiwilligen Massentestung der Bewohner des Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen ist zunächst kein weiterer Infizierter gefunden worden. Von den ersten 230 Befunden sei noch ein Ergebnis fraglich, alle anderen seien negativ, sagte Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) in einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag im Kreishaus in Gütersloh. Insgesamt seien bislang 600 Abstriche genommen worden.

Der Kreis hatte am Dienstagnachmittag das erste Diagnosezentrum an einem Berufskolleg in Gütersloh in Betrieb genommen. Dort können ohne Anmeldung Abstriche gemacht werden. Laut Adenauer sollen in den kommenden Tagen noch zwei weitere Diagnosezentren im Kreis eingerichtet werden.

In den Kreisen Gütersloh und Warendorf gelten nach dem Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies seit Mittwoch wieder strengere Anti-Corona-Maßnahmen. Im Kreis Gütersloh ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 270,2 gestiegen./svv/DP/mis