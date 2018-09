Zunehmende Kritik der SPD im Fall Maaßen

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Versetzung von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen auf einen Staatssekretärsposten im Innenministerium wächst die Kritik aus der SPD. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel kritisierte die Beförderung des umstrittenen Verfassungsschutz-Präsidenten zum Staatssekretär scharf. Zwar müsse Maaßen als Chef des Verfassungsschutzes gehen, wie die SPD gefordert habe, sagte er der Funke Mediengruppe. Doch könne er die Entscheidung von Innenminister Horst Seehofer (CSU), Maaßen als Staatssekretär zu holen, "weder nachvollziehen noch gutheißen".

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert sagte der Rheinischen Post, "ein Verfassungsschutzpräsident, der rechte Verschwörungstheorien verbreitet und verteidigt, ist offensichtlich ungeeignet für ein öffentliches Amt und gehört daher in den Ruhestand versetzt". Stattdessen sei Maaßen sogar befördert und in die Regierung berufen worden. "Das ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die jeden Tag in voller Konsequenz Verantwortung für sich und ihr Handeln tragen." Kühnert stellte auch die große Koalition insgesamt infrage.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sah in dem Blatt die Autorität von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schwer beschädigt. "Die Autorität der Kanzlerin hat durch die Konflikte mit der CSU-Spitze erheblichen Schaden genommen", sagte er. Es sei gut, dass Maaßen nicht mehr Chef des Verfassungsschutzes sei - nicht gut sei, dass Maaßen zum Innenstaatssekretär befördert werde. "Das wirft ein schlechtes Licht auf die Haltung von Horst Seehofer und die Durchsetzungskraft von Angela Merkel", meinte Weil.

Koalition will Rückkehr zur Sachpolitik

"Ein SPD-Bundesinnenminister hätte Herrn Maaßen nicht in sein Ministerium geholt", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Dienstagabend im ZDF heute journal. Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, machte Merkel direkt für den Wechsel Maaßens ins Innenministerium verantwortlich. "Das Umsetzen von Herrn Maaßen hat die Bundeskanzlerin zu verantworten", sagte er dem Handelsblatt. "Die SPD hätte sich andere Lösungen vorstellen können."

Der Geheimdienstexperte der Unions-Bundestagsfraktion, Patrick Sensburg (CDU) warf der SPD in der selben Zeitung hingegen vor, die Koalition in eine Lage manövriert zu haben, "in der die Sozialdemokraten nur verlieren konnten". In der Mitteldeutschen Zeitung kritisierte er das Zugeständnis der SPD, der Beförderung Maaßens zum Staatssekretär statt seiner bloßen Ablösung zuzustimmen. "Dass ein Koalitionspartner eine Person weghaben will und dann seine Beförderung als Erfolg verkauft, erfordert hohe Phantasie."

Die Generalsekretäre von CDU und SPD hatten sich nach der Ablösung von Maaßen als Verfassungsschutzchef infolge seiner Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz dafür ausgesprochen, zur Sachpolitik zurückzukehren. Seehofer will zu dem Wechsel am Mittwoch eine Pressekonferenz geben. Maaßen solle als Staatssekretär zuständig sein für Innere Sicherheit und Cybersicherheit, berichtete die Bild-Zeitung.

