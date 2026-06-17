Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusWarten auf Fed-Zinsentscheid: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen uneinheitlich -- BMW kappt Prognose kräftig - VW, Softbank, SpaceX im Fokus
thyssenkrupp: Börsengang der Materialsparte TK Accelis noch 2026 geplant. HENSOLDT kooperiert mit ukrainischem Rüstungsunternehmen Fire Point. AUTO1 erwartet Wachstum in allen Kernbereichen.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Wie wird sich nach Ihrer Einschätzung der DAX bis zum Jahresende entwickeln?