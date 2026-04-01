Die Zurich Insurance Group hat ihren Finanzlagebericht 2025 veröffentlicht und dabei eine starke Kapitalisierung bestätigt. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Warten auf Fed und Zahlen von US-Techriesen: DAX fester erwartet Asiens Börsen höher -- Mercedes-Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet -- adidas wächst stark -- T-Mobile im Fokus Robinhood unter Prognosen. Starbucks mit Gewinn und Umsatz über den Erwartungen. Orange will Scorefit für 1,3 Milliarden Euro kaufen. Hypoport: Breites Wachstum über alle Bereiche in Q1. Scout24 kündigt zweiteTranche des Aktienrückkaufprogramms an. Redcare-Pharmacy: Vorstandsmitglied Dirk Brüse scheidet aus. Kone vor Milliarden-Deal: Übernahme von TK Elevator.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung