DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +7,9%Nas22.739 +0,3%Bitcoin59.605 +6,7%Euro1,1689 -0,8%Öl77,40 +6,7%Gold5.310 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt drastisch unter 25.000-Punkte-Marke -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Ölpreis, Goldpreis im Fokus
Top News
Experten sehen Kurspotenzial bei Rüstungsaktien - Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS stark Experten sehen Kurspotenzial bei Rüstungsaktien - Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS stark
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zurich gibt zur Finanzierung von Beazley-Kauf neue Aktien aus

02.03.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zurich Insurance AG (Zürich)
575,00 CHF -5,60 CHF -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Zurich Insurance besorgt sich zur Teilfinanzierung der Übernahme von Beazley frisches Geld über eine Kapitalerhöhung. Wie der Schweizer Versicherungskonzern mitteilte, gibt er über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren neue Aktien aus, die 4,6 Prozent seines Aktienkapitals entsprechen. Zurich strebt einen Bruttoerlös von 3,9 Milliarden Franken an.

Wer­bung

Zuvor hatte sich Zurich mit dem britischen Spezialversicherer Beazley auf eine Übernahme für 8,2 Milliarden Pfund geeinigt. Den Rest des Kaufpreises will der Konzern durch bestehende flüssige Mittel und neue Kreditfazilitäten finanzieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 12:01 ET (17:01 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zurich Insurance

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zurich Insurance

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumRatingAnalyst
20.02.2026Zurich Insurance HoldDeutsche Bank AG
20.02.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.2026Zurich Insurance VerkaufenDZ BANK
19.02.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Zurich Insurance HoldDeutsche Bank AG
19.02.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Zurich Insurance HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Zurich Insurance VerkaufenDZ BANK
19.01.2026Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Zurich Insurance SellUBS AG
08.12.2025Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Zurich Insurance VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zurich Insurance AG (Zürich) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen