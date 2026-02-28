Zurich Insurance bestätigt Übernahme von Beazley für 8,2 Mrd Pfund
Werte in diesem Artikel
Von Joshua Kirby
DOW JONES--Zurich Insurance und Beazley beenden die Unsicherheit um einen Deal: Der Schweizer Versicherungskonzern hat sich mit Beazley final auf eine Übernahme des britischen Cyberversicherers für rund 8,2 Milliarden Pfund geeinigt.
Die beiden Unternehmen waren sich eigentlich schon Anfang Februar handelseinig über die Konditionen. Doch die Frist für Zurich, um entweder ein bindendes Angebot zu unterbreiten oder den Deal abzusagen, wurde später bis in diese Woche hinein, in der Beazley Ergebnisse veröffentlicht, verlängert.
"Die Transaktion wird voraussichtlich durch die Kombination zweier Geschäftsbereiche mit hoch komplementären Fähigkeiten erheblichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen", teilte Zurich nun mit. Der Konzern erwartet, dass der Zukauf vom ersten Jahr nach Abschluss eine Steigerung des bereinigten Gewinns je Aktie im mittleren einstelligen Bereich und mittelfristig eine zweistellige Kapitalrendite erwirtschaften wird. Der Abschluss ist für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 02, 2026 11:10 ET (16:10 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beazley
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beazley
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent