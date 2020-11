Zurich Insurance mit rückläufigen Prämien in 2 von 3 Segmenten

ZURICH (Dow Jones)--Zurich Insurance hat in den ersten neun Monaten in zwei der drei Geschäftssegmente Prämienrückgänge verzeichnet. Die Netto-Forderungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sieht der Schweizer Versicherer in der Schaden- und Unfallversicherung für 2020 unverändert bei 450 Millionen US-Dollar.

Hingegen schätzt der Versicherer die Verluste infolge von Naturkatastrophen im zweiten Halbjahr um 2 Prozentpunkte höher als üblich. Grund seien die Wirbelstürme Hanna, Isaias, Laura und Sally im dritten Quartal sowie andere Wetterereignisse in Nordamerika und der Region EMEA.

Die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung, dem größten Bereich, stiegen auf vergleichbarer Basis im Neunmonatszeitraum um 3 Prozent auf 27,26 Milliarden Dollar

Allerdings sank im Lebensversicherungsgeschäft das Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft auf vergleichbarer Basis im Zeitraum um 8 Prozent auf 2,57 Milliarden Dollar; im dritten Quartal selbst habe sich ein Anstieg von 7 Prozent ergeben.

Bei Farmers Exchanges gingen die Bruttoprämien um 3 Prozent auf 15,29 Milliarden Dollar zurück. Grund seien unter anderem Prämienrückerstattungen im ersten Halbjahr in Höhe von 311 Millionen Dollar.

Zurich sieht sich gut kapitalisiert, die Solvenzquote des Swiss Solvency Test werde per Ende September auf 193 Prozent geschätzt.

November 12, 2020 02:03 ET (07:03 GMT)