Zurich Insurance steigert Bruttoprämien in ersten 9 Monaten

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Zurich Insurance Group AG hat ihre gebuchten Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung in den ersten neun Monaten dank höherer Prämien in der Gewerbeversicherung um 13 Prozent auf 33,5 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das Jahresprämienäquivalent des Neugeschäfts in der Lebensversicherung belief sich auf 2,6 Milliarden Dollar, ein Rückgang gegenüber 2,75 Milliarden im Vorjahr, so Zurich. Diese wichtige Branchenkennzahl, bekannt als APE, misst das Wachstum des Neugeschäfts.

Im dritten Quartal kam es zu erhöhten Schäden durch Naturkatastrophen, die vor allem durch den Hurrikan "Ian" in den USA verursacht wurden, für den das Unternehmen eine Netto-Belastung von 550 Millionen Dollar vor Steuern verbuchte. "Wir verzeichneten konzernweit robuste Prämienzuwächse, vor allem in unserem nordamerikanischen Sach- und Haftpflichtgeschäft", sagte CFO George Quinn. "Wir gehen davon aus, dass sich die Margen in unserem gewerblichen Versicherungsgeschäft bis ins Jahr 2023 positiv entwickeln werden."

Das Lebensversicherungsgeschäft weist weiterhin positive operative Trends auf, die durch den starken US-Dollar und die schwächeren Finanzmärkte ausgeglichen werden, so Zurich Insurance. Die Gruppe bleibe auf Kurs, um ihre strategischen und finanziellen Ziele für den Zyklus 2020-22 zu übertreffen.

November 10, 2022