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"Zurück auf Start"

Nike-Aktie im Fokus: Berenberg stuft auf 'Sell' herab und senkt Kursziel deutlich

Nike-Aktie im Fokus: Berenberg stuft auf 'Sell' herab und senkt Kursziel deutlich

Berenberg hat Nike abgestuft und das Kursziel gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
30.24 EUR 0.14 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen

Die Privatbank hat Nike von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 49,00 auf 27,50 US-Dollar gesenkt. "Zurück auf Start", überschrieb Nick Anderson am Montag seine Neubewertung des US-Sportwarenriesen nach den jüngsten Quartalszahlen und dem für das Geschäftsjahr angekündigten Umsatzrückgang. Nike habe offenbar seine geschrumpfte Bedeutung im Bereich Sportbekleidung akzeptiert. Anderson kürzte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS). Der Bewertungsaufschlag für die Aktie erscheine nicht mehr angemessen.

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/rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, TonyV3112 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:11 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
02.10.26 Nike Verkaufen DZ BANK
02.10.26 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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