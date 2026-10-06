Nike-Aktie in Grün: Berenberg stuft auf 'Sell' herab und senkt Kursziel deutlich
Berenberg hat Nike abgestuft und das Kursziel gesenkt.
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Die Privatbank hat Nike von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 49,00 auf 27,50 US-Dollar gesenkt. "Zurück auf Start", überschrieb Nick Anderson am Montag seine Neubewertung des US-Sportwarenriesen nach den jüngsten Quartalszahlen und dem für das Geschäftsjahr angekündigten Umsatzrückgang. Nike habe offenbar seine geschrumpfte Bedeutung im Bereich Sportbekleidung akzeptiert. Anderson kürzte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS). Der Bewertungsaufschlag für die Aktie erscheine nicht mehr angemessen.
Am Dienstag steigt die Nike-Aktie im NYSE-Handel zeitweise 1,62 Prozent auf 34,51 US-Dollar.
/rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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