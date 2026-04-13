DAX24.044 +1,3%Est505.985 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 -2,9%Nas23.639 +2,0%Bitcoin62.765 -0,1%Euro1,1797 ±0,0%Öl95,52 +0,2%Gold4.818 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- AIXTRON hebt Jahresprognose an -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- ASML, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Diese Länder sind die größten Goldproduzenten Diese Länder sind die größten Goldproduzenten
Ausblick: Netflix zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Netflix zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zurückhaltung

Hypoport-Aktie: Nachfrage nach Immobilienkrediten bleibt verhalten

15.04.26 07:44 Uhr
Hypoport-Aktie: Immobilienmarkt bleibt von Unsicherheit geprägt | finanzen.net

Bei dem Finanzdienstleister Hypoport hat sich die Nachfrage nach Immobilienkrediten im ersten Quartal zurückhaltend entwickelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
81,05 EUR 0,35 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen habe in den ersten drei Monaten des Jahres auf Vorjahresniveau bei 20,3 Milliarden Euro gelegen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit.

Die nachhaltige Erholung im deutschen Wohnimmobilienmarkt sei im ersten Quartal erneut von einem volatilen Umfeld beeinflusst worden. Dabei bauten vor allem die genossenschaftliche Plattform Genopace sowie die Plattform der Sparkassen Finmas ihre Anteile auf dem Gesamtmarktplatz aus, während das Vertriebsvolumen privater Banken leicht sank.

Weiterhin würden in der privaten Immobilienfinanzierung überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert, berichtete Hypoport weiter. Hierbei nehme der Anteil der Eigentumswohnungen weiter zu. Kredite für Neubau und energetische Sanierungen wurden wenig nachgefragt.

/err/nas

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Hypoport

Nachrichten zu Hypoport SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hypoport SE

DatumRatingAnalyst
02.04.2026Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
14.11.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.04.2026Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
14.11.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.10.2024Hypoport SE HoldWarburg Research
24.07.2024Hypoport SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.03.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.01.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2023Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
06.01.2023Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
07.12.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.11.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.10.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.09.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hypoport SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen