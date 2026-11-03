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Marktbericht

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Der Euro STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168.90 EUR -2.85 EUR -1.66 %
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ASML NV
1,387.00 EUR 13.00 EUR 0.95 %
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Bayer
52.48 EUR 2.78 EUR 5.59 %
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Deutsche Börse AG
313.20 EUR -1.00 EUR -0.32 %
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Deutsche Telekom AG
25.94 EUR 0.21 EUR 0.82 %
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Eni S.p.A.
26.41 EUR 0.02 EUR 0.06 %
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Infineon AG
51.28 EUR 0.39 EUR 0.77 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.90 EUR -0.07 EUR -1.19 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
570.60 EUR 2.60 EUR 0.46 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.80 EUR 0.03 EUR 0.16 %
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SAP SE
204.00 EUR -4.80 EUR -2.30 %
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Siemens AG
267.10 EUR -1.15 EUR -0.43 %
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Siemens Energy AG
128.52 EUR 0.56 EUR 0.44 %
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TotalEnergies
83.68 EUR 1.28 EUR 1.55 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,131.73 EUR -44.33 EUR -0.72 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,98 Prozent auf 6.115,61 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,291 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,262 Prozent auf 6.159,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6.176,06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6.105,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.159,88 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.238,50 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 6.426,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.679,25 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 5,60 Prozent auf 52,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,53 Prozent auf 571,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,31 Prozent auf 25,92 EUR), Deutsche Börse (-0,03 Prozent auf 313,50 EUR) und Eni (-0,08 Prozent auf 26,38 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-3,58 Prozent auf 50,14 EUR), Siemens Energy (-2,31 Prozent auf 127,00 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 169,05 EUR), SAP SE (-2,04 Prozent auf 206,20 EUR) und Siemens (-1,59 Prozent auf 266,05 EUR) unter Druck.

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 703.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

2026 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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