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Euro STOXX 50-Performance

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück

Der Euro STOXX 50 sinkt aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,604.60 EUR -1.80 EUR -0.11 %
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Bayer
46.60 EUR -1.17 EUR -2.45 %
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BMW AG
55.22 EUR -0.28 EUR -0.50 %
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Deutsche Bank AG
31.38 EUR -0.31 EUR -0.98 %
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Enel S.p.A.
8.73 EUR 0.01 EUR 0.09 %
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Infineon AG
60.18 EUR 0.87 EUR 1.47 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.54 EUR -0.11 EUR -1.65 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.36 EUR -0.36 EUR -0.88 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
494.50 EUR -9.30 EUR -1.85 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
17.06 EUR -0.33 EUR -1.90 %
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Siemens AG
276.30 EUR -0.30 EUR -0.11 %
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Siemens Energy AG
143.08 EUR 0.28 EUR 0.20 %
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TotalEnergies
74.50 EUR -1.50 EUR -1.97 %
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UniCredit S.p.A.
80.44 EUR -2.46 EUR -2.97 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,218.90 EUR -50.12 EUR -0.8 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1,00 Prozent auf 6.206,15 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,416 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,211 Prozent auf 6.255,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6.269,02 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6.255,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.169,57 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,67 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 6.368,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 6.282,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 5.581,21 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,08 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 0,87 Prozent auf 60,02 EUR), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 276,30 EUR), Siemens Energy (+ 0,13 Prozent auf 142,78 EUR), Enel (+ 0,00 Prozent auf 8,73 EUR) und BMW (-0,25 Prozent auf 55,18 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-2,97 Prozent auf 80,44 EUR), Bayer (-2,84 Prozent auf 46,59 EUR), Deutsche Bank (-1,96 Prozent auf 31,24 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,65 Prozent auf 6,54 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,59 Prozent auf 494,40 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.056.760 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 617,131 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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