Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Euro STOXX 50-Entwicklung

28.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Morgen.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,04 Prozent leichter bei 6.162,04 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,280 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,205 Prozent fester bei 6.177,33 Punkten in den Handel, nach 6.164,69 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6.161,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.181,34 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,66 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 6.301,28 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 6.289,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.704,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,33 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 3,38 Prozent auf 29,85 EUR), Eni (+ 1,21 Prozent auf 26,67 EUR), Siemens Energy (+ 1,04 Prozent auf 129,92 EUR), BASF (+ 0,86 Prozent auf 52,57 EUR) und BMW (+ 0,56 Prozent auf 57,04 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-0,67 Prozent auf 45,84 EUR), Enel (-0,62 Prozent auf 9,25 EUR), SAP SE (-0,56 Prozent auf 211,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,51 Prozent auf 551,00 EUR) und UniCredit (-0,36 Prozent auf 74,19 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 701.866 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 566,564 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,37 erwartet. Mit 7,70 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net