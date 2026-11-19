Index-Performance im Blick

Der Euro STOXX 50 gab am vierten Tag der Woche nach.

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,55 Prozent leichter bei 6.120,30 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,351 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,490 Prozent fester bei 6.184,55 Punkten in den Handel, nach 6.154,39 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6.116,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.214,69 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 4,21 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 19.10.2026, den Stand von 6.144,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2026, den Wert von 6.444,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.542,05 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,61 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 0,45 Prozent auf 80,32 EUR), Deutsche Bank (+ 0,35 Prozent auf 30,10 EUR), Siemens (+ 0,34 Prozent auf 266,90 EUR), Infineon (+ 0,28 Prozent auf 49,35 EUR) und Airbus SE (+ 0,18 Prozent auf 198,22 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-3,56 Prozent auf 187,02 EUR), Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 725,60 EUR), Bayer (-2,25 Prozent auf 54,68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,78 Prozent auf 38,27 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,60 Prozent auf 58,98 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.541.108 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 476,685 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 6,68 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net