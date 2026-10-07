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Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab

Der Euro STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
146.30 EUR 1.35 EUR 0.93 %
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ASML NV
1,610.00 EUR -10.00 EUR -0.62 %
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BASF
50.94 EUR -0.01 EUR -0.02 %
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BMW AG
53.80 EUR -0.54 EUR -0.99 %
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Deutsche Telekom AG
27.05 EUR 0.57 EUR 2.15 %
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Eni S.p.A.
24.14 EUR -0.45 EUR -1.85 %
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Infineon AG
61.34 EUR -2.70 EUR -4.22 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.96 EUR -0.60 EUR -1.47 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.82 EUR -0.28 EUR -1.61 %
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SAP SE
188.06 EUR 0.96 EUR 0.51 %
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Siemens AG
270.45 EUR -8.95 EUR -3.20 %
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Siemens Energy AG
143.84 EUR -3.60 EUR -2.44 %
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TotalEnergies
75.20 EUR -0.39 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,180.29 EUR -91.94 EUR -1.47 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,67 Prozent tiefer bei 6.230,41 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,348 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,262 Prozent auf 6.255,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6.272,23 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6.227,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.255,80 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,382 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.403,99 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.319,86 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 5.613,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,50 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,75 Prozent auf 41,01 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 26,53 EUR), BMW (+ 0,37 Prozent auf 54,84 EUR), BASF (+ 0,23 Prozent auf 51,20 EUR) und adidas (+ 0,21 Prozent auf 145,45 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-2,92 Prozent auf 62,79 EUR), Eni (-1,85 Prozent auf 24,14 EUR), Siemens (-1,77 Prozent auf 274,05 EUR), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 144,94 EUR) und SAP SE (-1,33 Prozent auf 186,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 190.149 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 638,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,14 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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