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Euro STOXX 50 aktuell

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 zeigte sich zum Handelsschluss leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
142.30 EUR -1.80 EUR -1.25 %
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ASML NV
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Eni S.p.A.
24.29 EUR 0.29 EUR 1.21 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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Nordea Bank Abp Registered Shs
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Rheinmetall AG
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SAP SE
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UniCredit S.p.A.
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Indizes
EURO STOXX 50
6,236.50 EUR -23.88 EUR -0.38 %
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Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,35 Prozent schwächer bei 6.238,71 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,375 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,196 Prozent auf 6.248,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6.260,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6.265,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.194,18 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.539,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.229,43 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Stand von 5.440,40 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,64 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 1.028,60 EUR), Eni (+ 1,21 Prozent auf 24,29 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,54 Prozent auf 6,74 EUR), Infineon (+ 0,54 Prozent auf 54,33 EUR) und SAP SE (+ 0,44 Prozent auf 187,08 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen UniCredit (-2,54 Prozent auf 82,54 EUR), Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 33,34 EUR), Deutsche Börse (-1,63 Prozent auf 277,40 EUR), adidas (-1,39 Prozent auf 141,90 EUR) und Bayer (-1,26 Prozent auf 48,71 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.776.438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 569,802 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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