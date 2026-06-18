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Euro STOXX 50-Performance

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Verluste

19.06.26 15:57 Uhr
Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Verluste | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

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EURO STOXX 50
6.319,5 PKT -3,7 PKT -0,06%
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Um 15:41 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,12 Prozent auf 6.315,63 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,434 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,031 Prozent auf 6.321,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.323,27 Punkten am Vortag.

Bei 6.297,06 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.337,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der Euro STOXX 50 5.851,16 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.613,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.197,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,95 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.337,22 Punkte. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,77 Prozent auf 21,52 EUR), BMW (+ 1,67 Prozent auf 60,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,43) Prozent auf 45,24 EUR), Rheinmetall (+ 1,26 Prozent auf 1.193,40 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 31,26 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-4,42 Prozent auf 80,38 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 174,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,82 Prozent auf 26,42 EUR), SAP SE (-1,05 Prozent auf 133,44 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,00 Prozent auf 51,48 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 11.006.269 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 638,406 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 7,63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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