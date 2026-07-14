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Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter

Der Euro STOXX 50 notierte am dritten Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
183.60 EUR 3.95 EUR 2.20 %
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ASML NV
1,534.40 EUR -22.60 EUR -1.45 %
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58.76 EUR 1.28 EUR 2.23 %
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Deutsche Börse AG
258.00 EUR 2.10 EUR 0.82 %
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Eni S.p.A.
21.34 EUR -0.33 EUR -1.52 %
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Infineon AG
67.45 EUR -3.42 EUR -4.83 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46.07 EUR 1.00 EUR 2.22 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
74.38 EUR 2.46 EUR 3.42 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,265.58 EUR -14.61 EUR -0.23 %
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Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,22 Prozent tiefer bei 6.266,50 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,385 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,150 Prozent auf 6.270,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6.280,19 Punkten am Vortag.

Bei 6.296,04 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.255,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,368 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.229,43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wies der Euro STOXX 50 5.940,34 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.354,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.431,42 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,51 Prozent auf 74,40 EUR), BMW (+ 2,79 Prozent auf 58,92 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,60 Prozent auf 46,29 EUR), adidas (+ 1,27 Prozent auf 182,90 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 258,20 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-6,28 Prozent auf 67,31 EUR), BASF (-2,99 Prozent auf 47,94 EUR), Bayer (-2,87 Prozent auf 47,71 EUR), Eni (-1,52 Prozent auf 21,34 EUR) und Enel (-1,38 Prozent auf 10,14 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.839.882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 593,852 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,01 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research