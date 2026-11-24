Index im Blick

Der Euro STOXX 50 verzeichnete letztendlich Verluste.

Am Dienstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,17 Prozent leichter bei 6.003,19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,121 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,032 Prozent fester bei 6.076,42 Punkten, nach 6.074,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6.078,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.991,79 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 6.068,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.447,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 5.528,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,61 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2,17 Prozent auf 26,82 EUR), SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 190,08 EUR), Deutsche Börse (+ 1,77 Prozent auf 316,40 EUR), Rheinmetall (+ 1,28 Prozent auf 734,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,76 Prozent auf 586,80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-9,68 Prozent auf 43,74 EUR), Siemens Energy (-6,78 Prozent auf 117,88 EUR), Siemens (-3,96 Prozent auf 254,65 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,10 Prozent auf 56,32 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,89 Prozent auf 5,68 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5.783.349 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net