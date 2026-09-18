DAX 25.545 -0,7%ESt50 6.276 -0,7%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,31 +0,1%Nas 26.418 +1,7%Bitcoin 68.142 +2,4%Euro 1,1473 -0,0%Öl 102,8 -1,9%Gold 4.380 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Euro STOXX 50-Performance

Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag

Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am fünften Tag der Woche in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196.32 EUR 0.04 EUR 0.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Allianz
444.60 EUR -5.60 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1,434.60 EUR 16.60 EUR 1.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27.20 EUR -1.17 EUR -4.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Enel S.p.A.
8.93 EUR -0.14 EUR -1.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
23.80 EUR -0.06 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
56.02 EUR 1.56 EUR 2.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
45.05 EUR -1.21 EUR -2.62 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nordea Bank Abp Registered Shs
17.82 EUR 0.04 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,023.60 EUR 7.20 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
142.38 EUR 2.38 EUR 1.7 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
78.96 EUR -2.28 EUR -2.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
6,273.07 EUR -49.83 EUR -0.79 %
News | Analysen

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,77 Prozent leichter bei 6.274,36 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,316 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,100 Prozent stärker bei 6.329,24 Punkten, nach 6.322,90 Punkten am Vortag.

Bei 6.329,24 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.271,67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,548 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.468,17 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 6.323,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.456,67 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,25 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 3,31 Prozent auf 56,20 EUR), Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 1.023,80 EUR), Airbus SE (+ 0,48 Prozent auf 196,52 EUR), Eni (+ 0,19 Prozent auf 23,91 EUR) und Siemens Energy (+ 0,13 Prozent auf 141,98 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,07 Prozent auf 79,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,71 Prozent auf 45,41 EUR), Allianz (-1,64 Prozent auf 443,70 EUR) und Enel (-1,59 Prozent auf 8,92 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4.631.995 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 538,121 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Siemens Energy Aktie News

Werbung

Siemens Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.