Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag

Euro STOXX 50-Performance

18.09.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am fünften Tag der Woche in Rot.

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,77 Prozent leichter bei 6.274,36 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,316 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,100 Prozent stärker bei 6.329,24 Punkten, nach 6.322,90 Punkten am Vortag.

Bei 6.329,24 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.271,67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,548 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.468,17 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 6.323,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.456,67 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,25 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 3,31 Prozent auf 56,20 EUR), Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 1.023,80 EUR), Airbus SE (+ 0,48 Prozent auf 196,52 EUR), Eni (+ 0,19 Prozent auf 23,91 EUR) und Siemens Energy (+ 0,13 Prozent auf 141,98 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,07 Prozent auf 79,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,71 Prozent auf 45,41 EUR), Allianz (-1,64 Prozent auf 443,70 EUR) und Enel (-1,59 Prozent auf 8,92 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4.631.995 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 538,121 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net