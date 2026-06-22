Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag schwächer
Der STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag schwächer.
Werte in diesem Artikel
Um 12:09 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,61 Prozent auf 5.320,28 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0,437 Prozent tiefer bei 5.329,74 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.353,11 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.292,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.329,74 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 5.197,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 4.818,60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.429,05 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,32 Prozent zu. Bei 5.368,89 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,21 Prozent auf 135,14 EUR), RELX (+ 2,10 Prozent auf 23,77 GBP), Roche (+ 1,98 Prozent auf 324,90 CHF), AstraZeneca (+ 1,94 Prozent auf 135,48 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 26,59 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-4,97 Prozent auf 160,74 EUR), Rio Tinto (-3,83 Prozent auf 72,25 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,57 Prozent auf 86,28 CHF), Siemens (-2,17 Prozent auf 272,95 EUR) und UniCredit (-1,88 Prozent auf 78,91 EUR).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3.283.752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 638,946 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
STOXX 50-Fundamentaldaten
In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ABB (Asea Brown Boveri) News
Bildquellen: nito / Shutterstock.com
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2026
|SAP SE Buy
|UBS AG
|19.06.2026
|SAP SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.2026
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2026
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2026
|SAP SE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2026
|SAP SE Buy
|UBS AG
|19.06.2026
|SAP SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.2026
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2026
|SAP SE Buy
|UBS AG
|14.05.2026
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2026
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.2026
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.2026
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.2026
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.2026
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.04.2026
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.2026
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen