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STOXX-Handel im Fokus

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit Abgaben

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit Abgaben

So bewegt sich der STOXX 50 am Montagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.16 EUR -5.46 EUR -2.76 %
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ASML NV
1,488.60 EUR 22.80 EUR 1.56 %
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Barclays plc
4.94 EUR -0.19 EUR -3.66 %
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BP plc (British Petrol)
7.39 EUR -0.02 EUR -0.26 %
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HSBC Holdings plc
16.55 EUR -0.47 EUR -2.78 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.99 EUR -0.05 EUR -0.83 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.66 EUR -0.04 EUR -0.12 %
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Rheinmetall AG
1,051.20 EUR -40.00 EUR -3.67 %
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SAP SE
199.54 EUR 2.34 EUR 1.19 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
46.86 EUR -0.60 EUR -1.27 %
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Siemens AG
264.45 EUR -4.20 EUR -1.56 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
663.00 EUR 7.00 EUR 1.07 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,342.77 EUR -61.47 EUR -1.14 %
News | Analysen

Am Montag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,99 Prozent auf 5.350,49 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,233 Prozent auf 5.391,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5.404,24 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.391,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.339,11 Punkten lag.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 5.308,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.385,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4.741,85 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,93 Prozent zu. Bei 5.572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 0,96 Prozent auf 6,20 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,36 Prozent auf 39,52 GBP), RELX (+ 0,31 Prozent auf 29,23 GBP), SAP SE (+ 0,20 Prozent auf 199,62 EUR) und Zurich Insurance (+ 0,16 Prozent auf 614,40 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Barclays (-3,41 Prozent auf 4,18 GBP), Rheinmetall (-2,81 Prozent auf 1.059,60 EUR), Airbus SE (-2,60 Prozent auf 193,74 EUR), Siemens (-2,42 Prozent auf 264,10 EUR) und HSBC (-2,03 Prozent auf 13,99 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13.914.361 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569,339 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,27 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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