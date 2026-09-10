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Index-Performance im Blick

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus

Der STOXX 50 erlitt heute Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,452.80 EUR -31.40 EUR -2.12 %
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AstraZeneca PLC
137.15 EUR 0.35 EUR 0.26 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
47.14 EUR 0.19 EUR 0.40 %
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BP plc (British Petrol)
6.60 EUR 0.13 EUR 1.98 %
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GSK PLC Registered Shs
20.68 EUR -0.12 EUR -0.58 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.68 EUR 0.06 EUR 0.86 %
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Novartis AG
118.10 EUR 0.10 EUR 0.08 %
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Rio Tinto plc
85.71 EUR -3.63 EUR -4.06 %
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SAP SE
176.30 EUR -5.12 EUR -2.82 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
40.92 EUR 0.29 EUR 0.70 %
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Siemens AG
258.05 EUR -6.60 EUR -2.49 %
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Siemens Energy AG
140.58 EUR -4.80 EUR -3.30 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,300.23 EUR -37.34 EUR -0.7 %
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Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,59 Prozent tiefer bei 5.305,95 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,029 Prozent auf 5.339,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5.337,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.346,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.293,43 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 2,20 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.541,01 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 10.06.2026, einen Stand von 5.154,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.555,96 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,04 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 1,54 Prozent auf 40,92 GBP), BP (+ 1,44 Prozent auf 5,65 GBP), AstraZeneca (+ 0,93 Prozent auf 117,58 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,86 Prozent auf 6,68 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,83 Prozent auf 35,33 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-3,12 Prozent auf 73,65 GBP), Siemens Energy (-2,98 Prozent auf 140,82 EUR), SAP SE (-2,76 Prozent auf 177,82 EUR), Siemens (-2,38 Prozent auf 258,10 EUR) und GSK (-1,55 Prozent auf 17,76 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28.986.255 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 585,065 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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