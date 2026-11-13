Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zurück

STOXX 50-Kursverlauf

Kaum verändert zeigt sich der STOXX 50 am Freitag.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 5.516,57 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,089 Prozent leichter bei 5.517,36 Punkten in den Handel, nach 5.522,26 Punkten am Vortag.

Bei 5.500,95 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.527,97 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,72 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.315,67 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Stand von 5.527,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4.849,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,28 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,02 Prozent auf 37,03 GBP), Allianz (+ 0,97 Prozent auf 477,00 EUR), BP (+ 0,79 Prozent auf 5,72 GBP) und Unilever (+ 0,71 Prozent auf 49,64 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Richemont (-3,97 Prozent auf 169,15 CHF), Rheinmetall (-1,99 Prozent auf 757,20 EUR), Airbus SE (-1,20 Prozent auf 205,80 EUR), Rolls-Royce (-1,12 Prozent auf 13,54 GBP) und Roche (-1,01 Prozent auf 402,40 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 10.238.554 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 541,050 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,97 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net