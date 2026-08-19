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Kursentwicklung im Fokus

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone

Der STOXX 50 kommt aktuell nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,507.60 EUR 1.60 EUR 0.11 %
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6.36 EUR 0.09 EUR 1.40 %
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Prosus N.V.
37.78 EUR -0.24 EUR -0.63 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.84 EUR 0.08 EUR 0.27 %
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Richemont
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Rio Tinto plc
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
394.65 EUR 13.60 EUR 3.57 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
40.22 EUR 0.19 EUR 0.46 %
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UniCredit S.p.A.
82.97 EUR 0.56 EUR 0.68 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,465.88 EUR -0.79 EUR -0.01 %
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Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,07 Prozent auf 5.462,85 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,070 Prozent auf 5.470,50 Punkte an der Kurstafel, nach 5.466,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.454,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.472,35 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,940 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.370,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, stand der STOXX 50 bei 5.164,41 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 4.615,02 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,20 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5.572,96 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,21 Prozent auf 5,46 GBP), UniCredit (+ 0,68 Prozent auf 82,97 EUR), RELX (+ 0,55 Prozent auf 25,74 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,41 Prozent auf 34,35 GBP) und Roche (+ 0,35 Prozent auf 368,70 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-1,10 Prozent auf 28,86 EUR), Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 580,60 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,89 Prozent auf 510,00 EUR), Rio Tinto (-0,79 Prozent auf 73,30 GBP) und Richemont (-0,70 Prozent auf 184,15 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.191.052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 594,237 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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