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Index im Blick

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 zeigte sich zum Handelsschluss in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
215.00 EUR 1.10 EUR 0.51 %
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ASML NV
1,585.60 EUR -12.80 EUR -0.80 %
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BP plc (British Petrol)
6.11 EUR 0.03 EUR 0.54 %
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GSK PLC Registered Shs
21.17 EUR -0.46 EUR -2.13 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.92 EUR 0.01 EUR 0.12 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
516.80 EUR 6.80 EUR 1.33 %
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Prosus N.V.
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.76 EUR -0.16 EUR -0.53 %
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Rheinmetall AG
1,202.60 EUR 34.00 EUR 2.91 %
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Richemont
207.80 EUR -0.60 EUR -0.29 %
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Rio Tinto plc
82.63 EUR -1.49 EUR -1.77 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
376.30 EUR -9.85 EUR -2.55 %
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SAP SE
180.14 EUR -0.68 EUR -0.38 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,504.99 EUR -22.35 EUR -0.4 %
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Zum Handelsende gab der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,39 Prozent auf 5.506,00 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,081 Prozent auf 5.522,87 Punkte an der Kurstafel, nach 5.527,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5.501,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.531,39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,396 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der STOXX 50 5.377,65 Punkte auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 5.125,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.551,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,07 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 1.202,00 EUR), SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 180,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 517,80 EUR), RELX (+ 1,41 Prozent auf 25,26 GBP) und Airbus SE (+ 1,13 Prozent auf 215,40 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen AstraZeneca (-2,12 Prozent auf 114,60 GBP), GSK (-2,10 Prozent auf 18,18 GBP), Roche (-1,99 Prozent auf 355,10 CHF), Richemont (-1,61 Prozent auf 192,45 CHF) und Rio Tinto (-1,49 Prozent auf 70,59 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23.011.048 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 603,950 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19:11 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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