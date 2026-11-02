Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Index im Blick

02.11.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,38 Prozent leichter bei 5.371,49 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,146 Prozent auf 5.384,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5.392,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5.384,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.369,19 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.298,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 5.454,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der STOXX 50 4.754,45 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,36 Prozent nach oben. Bei 5.572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 0,89 Prozent auf 61,48 GBP), BAT (+ 0,54 Prozent auf 46,17 GBP), Siemens Energy (+ 0,47 Prozent auf 127,52 EUR), Barclays (+ 0,34 Prozent auf 4,16 GBP) und UBS (+ 0,31 Prozent auf 39,36 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen BP (-2,04 Prozent auf 6,15 GBP), Novartis (-1,51 Prozent auf 131,76 CHF), Richemont (-1,39 Prozent auf 163,50 CHF), Roche (-1,34 Prozent auf 398,00 CHF) und AstraZeneca (-1,29 Prozent auf 137,80 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1.044.228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 544,519 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,42 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net