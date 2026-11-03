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STOXX-Handel im Blick

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der STOXX 50 notierte schlussendlich im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.00 EUR 1.56 EUR 2.04 %
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ASML NV
1,396.40 EUR 22.40 EUR 1.63 %
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BP plc (British Petrol)
7.10 EUR -0.04 EUR -0.56 %
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HSBC Holdings plc
15.10 EUR -0.24 EUR -1.59 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.02 EUR 0.05 EUR 0.77 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
568.20 EUR 0.20 EUR 0.04 %
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Rheinmetall AG
1,011.00 EUR 12.40 EUR 1.24 %
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Rio Tinto plc
73.05 EUR -1.13 EUR -1.52 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
429.60 EUR 0.60 EUR 0.14 %
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SAP SE
206.40 EUR -2.40 EUR -1.15 %
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Siemens AG
269.30 EUR 1.05 EUR 0.39 %
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UniCredit S.p.A.
75.30 EUR 1.06 EUR 1.43 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,360.97 EUR -40.36 EUR -0.75 %
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Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,63 Prozent tiefer bei 5.367,25 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,199 Prozent auf 5.390,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5.401,33 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.410,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.357,35 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 5.298,36 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.467,90 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 4.765,55 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,27 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,63 Prozent auf 72,50 CHF), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 75,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,03 EUR), Rheinmetall (+ 0,48 Prozent auf 1.004,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,39 Prozent auf 570,20 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil HSBC (-1,98 Prozent auf 12,58 GBP), Rio Tinto (-1,90 Prozent auf 60,78 GBP), SAP SE (-1,83 Prozent auf 206,65 EUR), BP (-1,78 Prozent auf 5,89 GBP) und Roche (-1,56 Prozent auf 391,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 26.970.778 Aktien gehandelt. Mit 544,519 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:06 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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