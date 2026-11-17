STOXX 50 im Blick

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,63 Prozent schwächer bei 5.475,31 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,339 Prozent leichter bei 5.491,19 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.509,87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.491,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5.474,05 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.404,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5.500,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4.787,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,45 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1,32 Prozent auf 176,25 CHF), Rolls-Royce (+ 0,34 Prozent auf 13,42 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 27,06 EUR), Roche (-0,15 Prozent auf 408,70 CHF) und Nestlé (-0,20 Prozent auf 87,94 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,25 Prozent auf 752,40 EUR), Rio Tinto (-1,56 Prozent auf 60,54 GBP), Siemens Energy (-1,52 Prozent auf 127,02 EUR), SAP SE (-1,50 Prozent auf 210,20 EUR) und UBS (-1,29 Prozent auf 39,89 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 746.934 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net