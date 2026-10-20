Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer

STOXX 50-Performance im Blick

20.10.26 12:25 Uhr

Der STOXX 50 notiert aktuell im Minus.

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,63 Prozent schwächer bei 5.326,71 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,288 Prozent schwächer bei 5.345,29 Punkten in den Handel, nach 5.360,74 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.346,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.319,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 5.308,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.370,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.792,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,45 Prozent aufwärts. Bei 5.572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 4.674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Roche (+ 1,58 Prozent auf 386,10 CHF), Enel (+ 1,16 Prozent auf 9,12 EUR), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 125,22 CHF), National Grid (+ 0,80 Prozent auf 11,99 GBP) und AstraZeneca (+ 0,71 Prozent auf 124,88 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,65 Prozent auf 70,48 CHF), Siemens (-3,44 Prozent auf 257,05 EUR), Rio Tinto (-3,11 Prozent auf 65,06 GBP), Siemens Energy (-2,42 Prozent auf 129,92 EUR) und Barclays (-1,89 Prozent auf 4,10 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 5.733.369 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 569,339 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net