Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Rot

STOXX 50-Performance im Fokus

20.10.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,38 Prozent tiefer bei 5.340,18 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,288 Prozent auf 5.345,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5.360,74 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5.337,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.346,67 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.308,86 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.370,00 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 4.792,48 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,73 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. 4.674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 202,95 EUR), Roche (+ 1,05 Prozent auf 384,10 CHF), Novartis (+ 0,85 Prozent auf 125,26 CHF), National Grid (+ 0,76 Prozent auf 11,99 GBP) und Nestlé (+ 0,59 Prozent auf 83,04 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,87 Prozent auf 71,06 CHF), Siemens (-3,04 Prozent auf 258,10 EUR), Siemens Energy (-2,22 Prozent auf 130,18 EUR), Rheinmetall (-2,08 Prozent auf 1.037,80 EUR) und Rolls-Royce (-1,46 Prozent auf 13,12 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 804.843 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 7,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net