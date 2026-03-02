Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung im Minus

DAX-Performance im Fokus

Aktueller Marktbericht zum DAX.

Um 09:08 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 1,92 Prozent auf 24.163,92 Punkte nach. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,165 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,75 Prozent auf 24.207,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24.638,00 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24.157,90 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.239,52 Zähler.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 03.02.2026, einen Stand von 24.780,79 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 23.693,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23.147,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,53 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Bei 24.157,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,13 Prozent auf 40,29 EUR), Deutsche Börse (+ 0,73 Prozent auf 235,00 EUR), QIAGEN (+ 0,50 Prozent auf 41,50 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,02 Prozent auf 41,38 EUR) und Zalando (-0,15 Prozent auf 19,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Beiersdorf (-13,16 Prozent auf 90,96 EUR), RWE (-3,28 Prozent auf 53,10 EUR), Bayer (-3,08 Prozent auf 39,36 EUR), Allianz (-2,86 Prozent auf 359,80 EUR) und Commerzbank (-2,76 Prozent auf 32,37 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 573.280 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 199,605 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net