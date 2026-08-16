Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

DAX aktuell

17.08.26 17:57 Uhr

Der DAX notierte am ersten Tag der Woche im Minus.

Am Montag ging es im DAX via XETRA letztendlich um 0,27 Prozent auf 26.369,66 Punkte nach unten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,202 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,189 Prozent auf 26.490,30 Punkte an der Kurstafel, nach 26.440,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 26.358,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.493,50 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 24.830,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der DAX bei 23.950,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24.359,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,46 Prozent nach oben. Bei 26.573,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 277,70 EUR), Siemens Energy (+ 1,29 Prozent auf 162,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,18 Prozent auf 45,63 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1.214,00 EUR) und Infineon (+ 0,39 Prozent auf 61,97 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Zalando (-3,47 Prozent auf 22,78 EUR), adidas (-3,14 Prozent auf 152,60 EUR), Scout24 (-2,88 Prozent auf 75,75 EUR), Beiersdorf (-2,66 Prozent auf 76,24 EUR) und Henkel vz (-1,94 Prozent auf 74,84 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 4.760.879 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216,483 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net