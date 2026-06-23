DAX24.684 -0,8%Est506.210 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 +2,2%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.116 +0,1%Euro1,1360 -0,2%Öl75,96 -1,4%Gold4.082 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Techsektor bleint im Anlegerfokus: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisieren sich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung mit Milliarden-Rückkauf -- Cerebras, DHL, 1&1, United Internet im Fokus
Top News
Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen. Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen.
Cerebras-Aktie bricht nach erstem Quartalsbericht ein: Was Anleger über den Kursrückgang wissen müssen Cerebras-Aktie bricht nach erstem Quartalsbericht ein: Was Anleger über den Kursrückgang wissen müssen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus

24.06.26 09:27 Uhr
Zurückhaltung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus | finanzen.net

Der DAX notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
171,85 EUR -3,00 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
70,88 EUR -0,76 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
53,26 EUR -2,36 EUR -4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
73,00 EUR 1,10 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,93 EUR -0,02 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
244,40 EUR -1,70 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
184,75 EUR 0,10 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
44,69 EUR -0,84 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
348,60 EUR 10,90 EUR 3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
998,00 EUR -172,60 EUR -14,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
55,36 EUR -0,30 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
272,30 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
160,10 EUR -2,24 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
86,00 EUR -0,42 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
77,56 EUR -0,50 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.673,2 PKT -220,4 PKT -0,89%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch steht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,54 Prozent im Minus bei 24.760,35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,093 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,413 Prozent auf 24.790,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24.893,58 Punkten am Vortag.

Bei 24.758,44 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.800,66 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1,10 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 24.888,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 22.636,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der DAX 23.641,58 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,901 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.507,79 Punkten. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 3,14 Prozent auf 348,40 EUR), Brenntag SE (+ 2,36 Prozent auf 54,76 EUR), Continental (+ 1,32 Prozent auf 73,54 EUR), Beiersdorf (+ 1,23 Prozent auf 72,14 EUR) und Symrise (+ 0,99 Prozent auf 87,32 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-11,28 Prozent auf 1.035,00 EUR), RWE (-1,87 Prozent auf 54,60 EUR), Deutsche Börse (-1,49 Prozent auf 243,80 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 160,74 EUR) und Heidelberg Materials (-1,03 Prozent auf 181,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 373.629 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 212,672 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Mit 7,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
19.06.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.06.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen