Zurückhaltung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Der DAX notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Mittwoch steht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,54 Prozent im Minus bei 24.760,35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,093 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,413 Prozent auf 24.790,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24.893,58 Punkten am Vortag.

Bei 24.758,44 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.800,66 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1,10 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 24.888,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 22.636,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der DAX 23.641,58 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,901 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.507,79 Punkten. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 3,14 Prozent auf 348,40 EUR), Brenntag SE (+ 2,36 Prozent auf 54,76 EUR), Continental (+ 1,32 Prozent auf 73,54 EUR), Beiersdorf (+ 1,23 Prozent auf 72,14 EUR) und Symrise (+ 0,99 Prozent auf 87,32 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-11,28 Prozent auf 1.035,00 EUR), RWE (-1,87 Prozent auf 54,60 EUR), Deutsche Börse (-1,49 Prozent auf 243,80 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 160,74 EUR) und Heidelberg Materials (-1,03 Prozent auf 181,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 373.629 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 212,672 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Mit 7,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net