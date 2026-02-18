DAX25.018 -1,0%Est506.049 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 -3,6%Nas22.648 -0,5%Bitcoin56.450 +0,1%Euro1,1757 -0,2%Öl71,84 +2,2%Gold4.995 +0,4%
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple, Amazon, DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie unter Druck: Notierung neuer Stammaktien beantragt DroneShield-Aktie unter Druck: Notierung neuer Stammaktien beantragt
SAP-Aktie dennoch in Rot: Softwareriese stellt höhere Dividende in Aussicht SAP-Aktie dennoch in Rot: Softwareriese stellt höhere Dividende in Aussicht
DAX-Kursentwicklung

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

19.02.26 17:57 Uhr
19.02.26 17:57 Uhr

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Der DAX zeigte sich zum Handelsschluss leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
155,90 EUR -1,35 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
187,38 EUR -13,62 EUR -6,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
48,66 EUR -0,60 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
89,84 EUR -1,42 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,50 EUR -0,25 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
18,56 EUR -0,03 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
245,00 EUR -1,60 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
35,88 EUR -0,33 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.737,00 EUR 46,50 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
51,36 EUR -1,44 EUR -2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
170,66 EUR -2,44 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
69,85 EUR 1,90 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
75,00 EUR 0,40 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,60 EUR -1,70 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
27,35 EUR 0,41 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.018,0 PKT -260,2 PKT -1,03%
Charts|News|Analysen

Der DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,03 Prozent leichter bei 25.017,98 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,147 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,316 Prozent tiefer bei 25.198,38 Punkten, nach 25.278,21 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.228,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24.983,89 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,118 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wurde der DAX mit 24.959,06 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23.162,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der DAX auf 22.433,63 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,95 Prozent. Bei 25.507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.266,33 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,92 Prozent auf 1.743,50 EUR), Vonovia SE (+ 1,64 Prozent auf 27,35 EUR), Hannover Rück (+ 1,55 Prozent auf 249,00 EUR), Scout24 (+ 1,31 Prozent auf 69,60 EUR) und Symrise (+ 1,13 Prozent auf 74,94 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Airbus SE (-6,73 Prozent auf 187,06 EUR), BASF (-2,44 Prozent auf 48,69 EUR), RWE (-2,43 Prozent auf 51,46 EUR), Deutsche Bank (-1,90 Prozent auf 30,41 EUR) und BMW (-1,87 Prozent auf 90,08 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6.201.242 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 193,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,35 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

