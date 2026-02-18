Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

DAX-Kursentwicklung

Der DAX zeigte sich zum Handelsschluss leichter.

Der DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,03 Prozent leichter bei 25.017,98 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,147 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,316 Prozent tiefer bei 25.198,38 Punkten, nach 25.278,21 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.228,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24.983,89 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,118 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wurde der DAX mit 24.959,06 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23.162,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der DAX auf 22.433,63 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,95 Prozent. Bei 25.507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.266,33 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,92 Prozent auf 1.743,50 EUR), Vonovia SE (+ 1,64 Prozent auf 27,35 EUR), Hannover Rück (+ 1,55 Prozent auf 249,00 EUR), Scout24 (+ 1,31 Prozent auf 69,60 EUR) und Symrise (+ 1,13 Prozent auf 74,94 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Airbus SE (-6,73 Prozent auf 187,06 EUR), BASF (-2,44 Prozent auf 48,69 EUR), RWE (-2,43 Prozent auf 51,46 EUR), Deutsche Bank (-1,90 Prozent auf 30,41 EUR) und BMW (-1,87 Prozent auf 90,08 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6.201.242 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 193,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,35 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net