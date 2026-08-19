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DAX-Marktbericht

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus

Das macht der DAX am Donnerstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
154.55 EUR -1.60 EUR -1.02 %
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BASF
51.26 EUR -0.25 EUR -0.49 %
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BMW AG
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Brenntag SE
60.72 EUR -0.30 EUR -0.49 %
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Continental AG
66.78 EUR -0.66 EUR -0.98 %
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Deutsche Telekom AG
29.11 EUR -0.10 EUR -0.34 %
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Infineon AG
55.56 EUR 0.54 EUR 0.98 %
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Merck KGaA
136.65 EUR -1.90 EUR -1.37 %
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QIAGEN N.V.
38.05 EUR 1.63 EUR 4.48 %
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SAP SE
183.34 EUR -1.36 EUR -0.74 %
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Symrise AG
86.96 EUR 0.56 EUR 0.65 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
75.54 EUR 0.12 EUR 0.16 %
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Indizes
DAX 40
26,001.77 EUR -89.56 EUR -0.34 %
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Um 09:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 26.055,61 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,175 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,155 Prozent schwächer bei 26.050,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26.091,33 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26.043,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.062,15 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1,64 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der DAX noch bei 24.846,69 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 24.737,24 Punkten auf. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24.276,97 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6,18 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.573,50 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Continental (+ 1,58 Prozent auf 68,20 EUR), BMW (+ 1,51 Prozent auf 59,24 EUR), QIAGEN (+ 1,33 Prozent auf 38,09 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,20 Prozent auf 75,74 EUR) und Symrise (+ 1,10 Prozent auf 88,52 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Brenntag SE (-2,20 Prozent auf 60,32 EUR), SAP SE (-1,58 Prozent auf 182,96 EUR), Merck (-1,45 Prozent auf 136,35 EUR), BASF (-1,43 Prozent auf 51,05 EUR) und Deutsche Telekom (-0,75 Prozent auf 28,96 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 300.725 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 210,642 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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