Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus

DAX-Marktbericht

20.08.26 09:27 Uhr

Das macht der DAX am Donnerstag.

Um 09:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 26.055,61 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,175 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,155 Prozent schwächer bei 26.050,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26.091,33 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26.043,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.062,15 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1,64 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der DAX noch bei 24.846,69 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 24.737,24 Punkten auf. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24.276,97 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6,18 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.573,50 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Continental (+ 1,58 Prozent auf 68,20 EUR), BMW (+ 1,51 Prozent auf 59,24 EUR), QIAGEN (+ 1,33 Prozent auf 38,09 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,20 Prozent auf 75,74 EUR) und Symrise (+ 1,10 Prozent auf 88,52 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Brenntag SE (-2,20 Prozent auf 60,32 EUR), SAP SE (-1,58 Prozent auf 182,96 EUR), Merck (-1,45 Prozent auf 136,35 EUR), BASF (-1,43 Prozent auf 51,05 EUR) und Deutsche Telekom (-0,75 Prozent auf 28,96 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 300.725 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 210,642 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net